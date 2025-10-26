Pronostico Como-Verona | in casa non c’è storia
Como-Verona è una partita della nona giornata di Serie A e si gioca mercoledì alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. A Parma è finita zero a zero, mentre il Verona si è fatto riprendere nel finale dal Cagliari, ma il Como, in casa, è un’altra cosa. Basta vedere solamente i numeri di questa stagione per capire come finirà questo match. (AnsaFoto) – Ilveggente.it E no, non possiamo nemmeno pensare che il doppio impegno ravvicinato possa mettere in difficoltà la truppa di Fabregas, giovanissima, e che un paio di volte all’anno questo mini tour de force ha la possibilità di farlo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Leggi anche questi approfondimenti
COMO. Visioni a Villa Olmo in una piovosa mattinata autunnale ... . Fotografia di @mauro.bernasconi1 #como #lakecomo #comolake #lakeconoitaly (410a) - facebook.com Vai su Facebook
Verona-Cagliari, il pronostico: e se fosse l'ora di Sebastiano Esposito? - Cagliari quote analisi statistiche precedenti 8ª giornata Serie A in programma domenica alle 15 al Bentegodi ... Si legge su gazzetta.it
Pronostico Parma vs Como – 25 Ottobre 2025 - Alle 15:00 del 25 Ottobre 2025, allo Stadio Ennio Tardini, il Parma ospita il Como in una sfida valida per la Serie A che promette intensità e peso in ... Segnala news-sports.it
PRONOSTICO CREMONESE-UDINESE QUOTE - Udinese quote analisi statisitche precedenti 7ª giornata Serie A in programma lunedì 20 ottobre alle ore 20. Come scrive gazzetta.it