Pronostico Como-Verona | in casa non c’è storia

Como-Verona è una partita della nona giornata di Serie A e si gioca mercoledì alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. A Parma è finita zero a zero, mentre il Verona si è fatto riprendere nel finale dal Cagliari, ma il Como, in casa, è un’altra cosa. Basta vedere solamente i numeri di questa stagione per capire come finirà questo match. (AnsaFoto) – Ilveggente.it E no, non possiamo nemmeno pensare che il doppio impegno ravvicinato possa mettere in difficoltà la truppa di Fabregas, giovanissima, e che un paio di volte all’anno questo mini tour de force ha la possibilità di farlo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

