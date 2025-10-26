Betis-Atletico Madrid è una partita valida per la decima giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Scontro con vista zona Champions a Siviglia tra Betis e Atletico Madrid, vibrante posticipo del decimo turno di Liga. Andalusi e Colchoneros, infatti, dopo nove giornate hanno gli stessi punti, 16, ed occupano rispettivamente il quinto ed il quarto posto in classifica. Davanti a loro, nel momento in cui scriviamo, solo Real Madrid, Barcellona e Villarreal. (Ansa) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostico Betis-Atletico Madrid: morale sotto i piedi dopo la serataccia europea