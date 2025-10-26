Atalanta-Milan è una partita della nona giornata di Serie A e si gioca martedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Negli ultimi anni questa partita ha sempre regalato molte emozioni. Stavolta, però, il pragmatismo, ma non solo, potrebbe essere decisivo. Se da un lato Juric vede la sua squadra crescere – ma non segna – dall’altro Allegri si ritrova alle spalle di Roma e Napoli dopo aver pareggiato contro il Pisa. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ora, i problemi della Dea sono sotto gli occhi di tutti: nonostante Lookman e compagni creino tanto durante le partite non riescono a essere decisivi, pronti ad andare ad azzannare il match. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Atalanta-Milan: la certezza è solo questa