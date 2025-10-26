Pronostici Lazio-Juventus | marcatore e tiri in porta

Pronostici Lazio-Juventus: due squadre che non se la passano benissimo si affrontano in un match che mette in palio dei punti pesantissimi. Le nostre scelte Non se la passano benissimo né la Lazio e né la Juventus. E i motivi sono svariati. I biancocelesti che non hanno potuto fare mercato nel corso dell’estate si ritrovano in piena emergenza e con una serie infinita di infortuni anche difficili da spiegare. (AnsaFoto) – Ilveggente.it I bianconeri invece non vincono da un sacco di tempo e si presentano a questo match dopo l’onorevole sconfitta contro il Real Madrid in Champions League. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

