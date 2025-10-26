Promozione Mezzo passo falso per il Fano La Castelfrettese ne approfitta
Il Lunano espugna il Gabbanelli cogliendo la sesta vittoria consecutiva. Sempre più padrona del girone la formazione di Manfredini, che allunga sulla seconda, il Fano, la quale non va oltre il pari contro la Montemarcianese. Oggi la Castelfrettese di scena a Pergola potrebbe approfittarne per scavalcare i granata al secondo posto. In campo nel pomeriggio anche la Biagio Nazzaro, che ospita il Tavullia Valfoglia. Ieri exploit esterni del Moie e dell’Ostra. Pari per i Portuali. Promozione (girone A), ottava giornata. Oggi (ore 14:30): Biagio Nazzaro Chiaravalle-Tavullia Valfoglia, Gabicce Gradara-Nuova Real Metauro, Pergolese-Castelfrettese (ore 15). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
