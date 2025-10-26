Programmi TV domenica 26 ottobre 2025 | fiction e cinema
“Màkari” su Rai 1, “La notte nel cuore” su Canale 5, “Assassinio sull’Orient Express” su Sky Cinema 1. Guida ai programmi Tv della serata del 26 ottobre 2025. Nella serata di domenica 26 ottobre la fiction italiana torna protagonista con Màkari su Rai 1, dove Saverio Lamanna affronta un nuovo mistero tra le bellezze siciliane e i tormenti del cuore. Su Canale 5, la soap turca La notte nel cuore intreccia amori e vendette in una villa piena di segreti. Per gli amanti del cinema, Assassinio sull’Orient Express su Sky Cinema 1 offre un giallo d’autore con Kenneth Branagh, mentre su TV8 scatta l’adrenalina con il GP del Messico di Formula 1 in diretta. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
