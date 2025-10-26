programmazione italia 1 cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Stai cercando la programmazione di Italia 1 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Italia 1 per l’intera giornata di oggi. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia in diretta che in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest’ultima inoltre potrete vedere le repliche dei programmi di Italia Uno. In questo approfondimento invece potete trovare la programmazione tv di stasera di tutti i canali. Programmi Italia 1 di oggi, 26 Ottobre 2021. Mattina. 07:11 - Super partes (it1) Comunicazione politica 07:41 - Scooby-Doo! And Guess Who? - PrimaTv La gang si trova ad investigare il mistero del fantasma del prigioniero di un ex-penitenziario abbandonato 08:29 - The Middle Brick non e' mai stato al cinema, cosi' Frankie e Mike decidono di portarlo con loro a vedere un film, insieme ai loro amici VISIONE ADATTA A TUTTI 08:55 - The Middle Dopo aver partecipato al Bar Mitzvah di un suo amico, Brick pone una di domanda: quando capira' di essere diventato un uomo? VISIONE ADATTA A TUTTI 09:26 - The Middle Axl e Sue devono farsi togliere i denti del giudizio e Frankie spera di poter trascorrere del tempo con loro, visto che saranno sofferenti e bisognosi di cure VISIONE ADATTA A TUTTI 09:59 - THE BIG BANG THEORY Leonard invita Penny a cena per riallacciare la relazione con lei Sheldon scopre di aver ricevuto il cartonato sbagliato 10:25 - THE BIG BANG THEORY Leonard e Penny continuano ad uscire insieme per mettersi alla prova come coppia VISIONE ADATTA A TUTTI 10:50 - Due uomini e 12 Walden si unisce a un gruppo di supporto per padri adottivi, e scopre un ambiente piacevole da frequentare VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO 11:15 - Due uomini e 12 Alan rompe la relazione con l'assistente sociale per ritornare con Lyndsey, e Walden teme che questo possa incidere sull'adozione di Louis VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO 11:46 - Drive Up Magazine di motori che ci guida tra supercar e auto da sogno, approfondimenti sui modelli piu' recenti e anticipazioni sulle novita' piu' interessanti 12:25 - Studio Aperto Notizie e approfondimenti in diretta sui temi di attualita' quotidiani a cura della redazione giornalistica di Studio Aperto 12:59 - Grande Fratello Aggiornamenti dalla casa del Grande Fratello Pomeriggio. 🔗 Leggi su Tutto.tv

