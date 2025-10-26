L’Albero della Pace all’uncinetto per Natale 2025 dell’Aido e delle donne de "Il Filo Che Unisce". La "Domenica in Gioco" dell’associazione Percorsi di Pace Odv. Il progetto "Attività fisica adattata per il morbo di Parkinson" della Polisportiva Masi. Sono questi i tre progetti di altrettante associazioni di volontariato casalecchiese che partecipano al concorso "Più Vicini", indetto da Coop Alleanza 3.0 e che dal 1° ottobre scorso sono sottoposti al giudizio e anche al sostegno dei consumatori che frequentano il negozio di via Marconi. "Ad ogni spesa di 15 euro – racconta Marina Franci, presidente del Consiglio dei soci della zona Reno Lavino Samoggia – ricevono un gettone che inseriscono nell’urna di uno dei tre progetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Progetti di solidarietà al voto tra i clienti del supermercato