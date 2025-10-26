Prof ucciso e dato alle fiamme incidente domestico per il ' killer' | fratture e lesioni
Una frattura del femore e un degenza alquanto complicata presso la clinica riabilitativa ‘Padre Pio’ a Mondragone, sono le motivazioni dello slittamento dell’udienza a carico di Angelo Gentile, 85enne killer di Pietro Caprio, insegnante di scienze motorie 58enne di Cellole in servizio a Minturno. 🔗 Leggi su Casertanews.it
