Prof ucciso e dato alle fiamme incidente domestico per il ' killer' | fratture e lesioni

Casertanews.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una frattura del femore e un degenza alquanto complicata presso la clinica riabilitativa ‘Padre Pio’ a Mondragone, sono le motivazioni dello slittamento dell’udienza a carico di Angelo Gentile, 85enne killer di Pietro Caprio, insegnante di scienze motorie 58enne di Cellole in servizio a Minturno. 🔗 Leggi su Casertanews.it

