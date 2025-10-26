Prof in Belgio Volevo insegnare in Italia ma la burocrazia è sempre più complessa Qui c’è rispetto e lo stipendio è doppio
“Sono figlio di due medici che mi hanno sconsigliato di fare il loro lavoro, quindi ho studiato lettere e ho superato il concorso per la Scuola Normale di Pisa, dove mi sono laureato nel 2016”. Andrea Bianco, classe 1992, vive a Bruxelles da circa un anno e insegna storia, ma si definisce un “oriundo piemontese”. La sua vita inizia poco fuori Torino, dove cresce e si diploma, per poi proseguire gli studi nella prestigiosa istituzione Toscana. “Dopo la laurea ho continuato a costruirmi un curriculum intellettuale,” racconta al fattoquotidiano.it. “Mi sono occupato di traduzioni dall’inglese, in particolare di alcuni manuali del politologo americano Codevilla, e ho approfondito gli intellettuali italiani a cavallo tra Fascismo e Repubblica”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
