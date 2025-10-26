Probabili formazioni Lazio Juve: Tudor mescola le carte e sceglie la doppia punta. Cambi ruolo ed esclusione a sorpresa per la serata dell’Olimpico. Stasera all’Olimpico di Roma, in casa della Lazio, Igor Tudor si gioca una fetta importante della sua panchina. Forse non si gioca tutto, ma molto sì. La Juventus è chiamata a una reazione immediata per scacciare una crisi che si sta facendo preoccupante, soprattutto sul fronte offensivo. Il dato è allarmante: la Signora non segna da tre partite consecutive, rimanendo a secco contro Milan, Como e Real Madrid. Per risolvere questa problematica e ritrovare un successo vitale, Igor Tudor sembra intenzionato a cambiare strategia, proponendo la soluzione delle doppie punte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

