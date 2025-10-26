Pro-Pal agli Stati generali di FI Scontri due poliziotti feriti

Manifestanti Pro-Pal tentano di raggiungere il teatro Carignano dove era in corso un summit di Forza Italia, tensioni ieri mattina a Torino e due uomini nelle forze dell’ordine feriti negli scontri. Il caos ha causato anche la chiusura temporanea del civino Museo egizio. Il corteo è partito da piazza Castello per raggiuingere gli Stati Generali della casa di Forza Italia. I manifestanti hanno tentato di forzare il blocco predisposto dalle forze dell’ordine, che hanno respinto i manifestanti con delle cariche di alleggerimento. Durante lo scontro i manifestanti hanno anche lanciato alcune bottiglie verso gli agenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pro-Pal agli Stati generali di FI. Scontri, due poliziotti feriti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Come anticipato dal Ministro Salvini durante il suo intervento agli Stati Generali della Logistica, il Piemonte, la Liguria, la Lombardia e il Veneto entro fine novembre firmeranno a Roma le prime intese sull’autonomia differenziata. Le prime quattro materie sara - facebook.com Vai su Facebook

Mattarella agli Stati Generali: "Morti sul lavoro, una tragedia quotidiana da fermare subito" https://tg.la7.it/politica/mattarella-lavoro-morti-bianche-stati-generali-21-10-2025-246321… - X Vai su X

Scontri tra polizia e manifestanti pro Pal in piazza contro il vicepremier Tajani - Si sono dati appuntamento in piazza Castello a poche centinaia di metri da piazza Carignano e dall'omonimo teatro dove è arrivato il ministro degli Esteri Antonio Tajani per partecipare agli Stati gen ... Secondo rainews.it

Torino, scontri fra manifestanti Pro Pal e polizia: manganellata a un manifestante - È partita una carica dei poliziotti con scudi e manganellate contro i manifestanti che erano venuti a contatto urla ... Scrive lanuovasardegna.it

Torino, la protesta pro Pal contro i ministri Tajani e Bernini: trecento in piazza Castello. Scontri e cariche della polizia davanti al Museo Egizio. Due agenti feriti - Nel mirino gli Stati generali della casa al teatro Carignano. Lo riporta torino.corriere.it