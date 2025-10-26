Principe Andrea pronto a lasciare la Royal Lodge?
I Lib Dem hanno chiesto che la posizione e i privilegi del principe Andrea vengano discussi in Parlamento dopo l'accaduto e il coinvolgimento nel caso Epstein. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Altre letture consigliate
la Repubblica. . Quella del principe Andrea (ex duca di York) è una defenestrazione attesa, per alcuni perfino tardiva. La più vergognosa, ma non l’unica, nella storia delle monarchie. Sono tanti i royals che nel tempo sono stati privati dei loro titoli, per motivi di - facebook.com Vai su Facebook
Quella del principe Andrea (ex duca di York) è una defenestrazione attesa, per alcuni perfino tardiva. La più vergognosa, ma non l’unica, nella storia delle monarchie. Sono tanti i royals che nel tempo sono stati privati dei loro titoli, per motivi diversi: c'è chi ha - X Vai su X
Re Carlo pronto a esiliare il principe Andrea a 1500 km di distanza da Windsor, ecco dove - La defenestrazione del principe Andrea sembra proseguire in modo irreversibile. Come scrive msn.com
Re Carlo è deciso a cacciarlo ma suo fratello Andrea non molla: vuole restare a vivere nella magione di 30 stanze per la quale non paga l’affitto da 20 anni - Il duca di York si rifiuta di lasciare la residenza di 30 stanze a Windsor per la quale non paga l'affitto da 20 anni ... Da ilfattoquotidiano.it
Il principe Andrea non paga l'affitto da 22 anni: la (sfarzosa) vita nella Royal Lodge da 20 stanze - Il principe Andrea, ormai ex duca di York dopo aver rinunciato ai titoli reali, non paga l'affitto della sua villa nella Royal Lodge da ben 22 anni. Come scrive ilmessaggero.it