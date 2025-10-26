Prime Video trasmetterà in diretta in tutto il mondo 12 ore di sport durante il Black Friday
Durante il prossimo Black Friday 2025, Prime Video offrirà ai fan di tutto il mondo oltre 12 ore totali di copertura sportiva in diretta con PGA Tour, NFL e NBA. Amazon e la National Football League hanno annunciato che Prime Video trasmetterà a livello globale la partita di football del Black Friday del 28 novembre . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu
Leggi anche questi approfondimenti
DAL PRIMA AL DOPO: UN BAGNO CHE RACCONTA IL FUTURO PRIMA: piastrelle dalla tinta sbiadita, sanitari datati e uno spazio poco funzionale. Un bagno che non riusciva più a trasmettere comfort né estetica. DOPO: la trasformazione è totale. Ri - facebook.com Vai su Facebook
Al via l’NBA su Prime Video: il programma delle prime tre partite - L’esordio dell’NBA su Prime Video avverrà con un doppio incontro sabato 25 ottobre, con i Boston Celtics che ... Scrive pianetabasket.com
Da sabato l’NBA arriva su Prime Video: Celtics, Lakers e Spurs tra i primi match - Con l’arrivo della nuova stagione, l’NBA sbarca ufficialmente su Prime Video, che da sabato 25 ottobre inizierà a trasmettere le prime partite in diretta. Secondo msn.com