Prime Video trasmetterà in diretta in tutto il mondo 12 ore di sport durante il Black Friday

Durante il prossimo Black Friday 2025, Prime Video offrirà ai fan di tutto il mondo oltre 12 ore totali di copertura sportiva in diretta con PGA Tour, NFL e NBA. Amazon e la National Football League hanno annunciato che Prime Video trasmetterà a livello globale la partita di football del Black Friday del 28 novembre . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

