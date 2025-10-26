Durante il prossimo Black Friday 2025, Prime Video offrirà ai fan di tutto il mondo oltre 12 ore totali di copertura sportiva in diretta con PGA Tour, NFL e NBA. Amazon e la National Football League hanno annunciato che Prime Video trasmetterà a livello globale la partita di football del Black Friday del 28 novembre . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

© Sportintv.eu - Prime Video trasmetterà in diretta in tutto il mondo 12 ore di sport durante il Black Friday