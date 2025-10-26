Prima pagina Gazzetta dello Sport | la vittoria del Napoli e tanta Serie A
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 26 ottobre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Litigi e polemiche durante e post Napoli-Inter, Gazzetta dello Sport apre: "Cima al veleno" - Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Lo riporta tuttomercatoweb.com
La Gazzetta in apertura: "Con le Allegrate il Milan ha messo la testa a posto" - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Con le Allegrate il Milan ha messo la testa a posto". milannews.it scrive
Gazzetta dello Sport: "Napoli, è l'ora del gol" - "Napoli, è l’ora del gol": così scrive sulla sua prima pagina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Riporta tuttonapoli.net