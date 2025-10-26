Prima la visita da Fratelli d’Italia poi la multa a Report | chi è Agostino Ghiglia membro dell’Authority sotto i riflettori di Ranucci

Cultweb.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un video di Report, il programma giornalistico che questa sera tornerà in prima serata su Rai3,  lo mostra al telefono mentre varca la soglia della sede romana di Fratelli d’Italia in via della Scrofa. È mercoledì 22 ottobre, e ventiquattro ore dopo il Garante della Privacy comminerà una multa da 150mila euro alla trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci (qualche giorno prima coinvolto in un attentato ). Agostino Ghiglia, oggi membro dellAuthority che dovrebbe garantire indipendenza e terzietà, quel giorno avrebbe incontrato Arianna Meloni, numero due del partito della premier. La domanda è: perché un componente di un’autorità amministrativa indipendente aveva un appuntamento negli uffici della prima forza politica di maggioranza a poche ore da una decisione così delicata? Per comprendere la portata della questione, occorre fare un passo indietro e tracciare il profilo di Ghiglia. 🔗 Leggi su Cultweb.it

