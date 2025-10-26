Prima giornata per il Rally Fvg-Alpi Orientali secondo posto per Cescutti | è stato il migliore tra i friulani

Udinetoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È Manuel Sossella, in coppia con Matteo Falzone, a guidare la classifica tra le auto moderne dopo la prima giornata - sabato 25 ottobre 2025 - del 60° Rally del Friuli Venezia Giulia – Alpi Orientali Historic, scattato oggi da Manzano e valido come tappa finale della Coppa Rally di Zona 5.La. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Prima giornata di gara di grandi emozioni. Colpi di scena al via del 15° Rally Porta del Gargano - Prima giornata di gara di grandi emozioni Colpi di scena al via del 15° Rally Porta del Gargano – 5° Trofeo Città di Vieste, che chiude la prima giornata con Tribuzio- Come scrive statoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Prima Giornata Rally Fvg