Prima gioia esterna per la Scandone i Lupi espugnano Sennori 91-77 con un super Cioppa

Avellinotoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella quinta giornata del campionato di Serie B Interregionale, la Scandone Avellino conquista la sua prima vittoria esterna, imponendosi con il punteggio di 77-91 sul difficile parquet della Klass Sennori. Una prestazione di grande maturità per la squadra di coach Carone, capace di reagire nei. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Rimini d’orgoglio:. Pineto abbattuto e prima gioia esterna - 3): Tonti; Baggi, Postiglione, Capomaggio, Borsoi (1’ st Ienco); Germinario (42’ st Nebuloso), Lombardi (25’ st Viero), Schirone (1’ st Marrancone ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Prima Gioia Esterna Scandone