Prima edizione di ‘Perugia Health’ Salute longevità e stili di vita
PERUGIA – A distanza di oltre trent’anni dal celebre Festival del Fitness di Rimini (1989), l’Italia scrive una nuova pagina nella cultura del benessere con la prima edizione di ’Perugia Health’. L’appuntamento è per oggi nella sala dei Notari con la prima edizione dell’evento che unisce medicina, scienza, movimento, nutrizione e consapevolezza per costruire insieme una nuova idea di salute e longevità. L’obiettivo è quello di trasformare, nei prossimi anni, questa giornata in un vero e proprio festival con conferenze, workshop, testimonianze, lectio magistralis, momenti di confronto e networking: ma Perugia Health offrirà già da questa prima edizione una panoramica concreta per chi vuole trasformare la propria qualità della vita a ogni età. 🔗 Leggi su Lanazione.it
