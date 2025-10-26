Prima chiede informazioni Poi l’abbraccia | catenina rubata

di Laura Valdesi SIENA Non bastavano le truffe agli anziani. I soldi e gli ori presi mandando nel panico i pensionati, fingendosi carabinieri e comunicando loro la notizia di un grave incidente a un familiare. In Valdichiana, negli ultimi giorni, sembra andare di moda un altro trucchetto per prendere i gioielli indossati dagli anziani, quello dell’abbraccio. Tecnica ormai consolidata, messa in pratica dalle Alpi alla Sicilia, grazie all’abilità di giovani donne (spesso rom) che riescono a sfilare i preziosi dalle vittime senza che queste se ne rendano conto. Se non dopo. Basta scorrere la cronaca per trovare casi simili a quelli accaduto in Valdichiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

