Prima Categoria | Portuense ko nell’anticipo col Savarna Duello tra Bando e Copparo Pontelagoscuro in casa col Bubano

Sport.quotidiano.net | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la Portuense in campo nellanticipo di ieri pomeriggio a Savarna, sconfitta 4-3, l’incontro che spicca nella settima giornata del girone F di Prima categoria è il derby tra Bando e Copparo 2015. I rossoblù, che hanno salutato in questi giorni il difensore Taribello e l’attaccante Meneghini, vanno alla ricerca del settimo successo in altrettante partite, e come al solito si affidano alla verve realizzativa del bomber Granado, capocannoniere del girone con ben 10 reti segnate in sei partite. Ma per gli uomini di mister Borsari non sarà una passeggiata avere la meglio del neopromosso Bando, autore di un buonissimo avvio di campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

