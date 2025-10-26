Prezzo gas al metro cubo oggi
Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas è un dato fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta. Sapere quanto si paga per ogni standard metro cubo (Smc) di metano consente di stimare la spesa mensile e di valutare eventuali cambi di fornitore o di tariffa. Oggi, il prezzo del gas riflette sia le dinamiche internazionali sia le decisioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con impatti diretti sulle famiglie italiane. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 26 Ottobre 2025 è fissato da ARERA in 0,41512 €Smc. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
