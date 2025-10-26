Previsioni meteo per Avellino – Domenica 26 ottobre 2025

Avellinotoday.it | 26 ott 2025

Ad Avellino, domenica 26 ottobre 2025, la giornata si aprirà con cieli molto nuvolosi e deboli piogge nelle prime ore del mattino. Nel corso del pomeriggio sono attesi ampi rasserenamenti, mentre in serata torneranno nubi sparse.Le temperature oscilleranno tra una massima di 20 °C e una minima di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

