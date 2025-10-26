Previsioni meteo per Avellino – Domenica 26 ottobre 2025

Ad Avellino, domenica 26 ottobre 2025, la giornata si aprirà con cieli molto nuvolosi e deboli piogge nelle prime ore del mattino. Nel corso del pomeriggio sono attesi ampi rasserenamenti, mentre in serata torneranno nubi sparse.Le temperature oscilleranno tra una massima di 20 °C e una minima di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

PREVISIONI METEO DI DOMENICA 26 OTTOBRE PER LA PROVINCIA DI FERRARA Cielo poco nuvoloso. Nel pomeriggio temporanei annuvolamenti con brevi piogge sulla costa. Sereno ovunque dalla sera. Temperature minime attorno a 8°C, massime sui - facebook.com Vai su Facebook

#violente_tempeste: Prestare attenzione alle previsioni meteo, nonché agli avvisi e alle istruzioni delle autorità locali. https://severeweather.wmo.int - X Vai su X

Ferragosto, le previsioni meteo in Campania: previste piogge su Napoli, Caserta e Salerno - Secondo le previsioni meteo del 15 agosto 2025, infatti, potrebbero arrivare rovesci in alcune zone della nostra Regione. Scrive ilmattino.it

Previsioni meteo Milano e Lombardia: i temporali non sono ancora finiti (ma forse il peggio è passato) - Milano, 23 settembre 2025 – Il giorno dopo il maltempo che ha piegato buona parte della Lombardia – un’ondata violentissima, che ha colpito in particolare Milano, la Brianza e il Comasco – non è solo ... Da ilgiorno.it

Meteo Avellino, perturbazioni da domani: poi torna il sole - Il mese di settembre si è aperto, in Irpinia, con cielo terso e, al tempo stesso, con aria molto fresca: stamani, all'alba, il termometro è sceso al di sotto dei 15°C in molte località adagiate nella ... Riporta ilmattino.it