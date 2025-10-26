Scarperia (Firenze9, 26 ottobre 2025 – «Voglio subito partire con la realizzazione della strada provinciale 107 che dovrà collegare la via Bolognese nei pressi di Vaglia con la piana fiorentina nell'area pratese». Ad annunciare questa iniziativa è stato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, ospite della Ferrari e dell'autodromo del Mugello di Scarperia dove è in svolgimento la festa Ferrari di fine stagione con l'assegnazione dei titoli mondiali del Ferrari Challenge e lo show con le vetture più rappresentative del Cavallino Rampante. «Questa infrastruttura alleggerirebbe tutto il traffico che si riversa verso Firenze, i lavori iniziarono negli anni 70, ma poi si sono fermati ed è stato tutto abbandonato - ha proseguito il governatore -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Presto la strada 107, collegherà la Bolognese con Prato e la piana fiorentina”