Presidenziali Irlanda | stravince l’indipendente di sinistra Catherine Connolly

Cambio della guardia in Irlanda: la nuova presidente sarà l’indipendente Catherine Connolly. Sostenuta dai partiti di sinistra, compreso il nazionalista Sinn Féin, la politica ha ricevuto il 63,4% delle preferenze, superando di oltre trenta punti percentuali l’ex ministra Heather Humphreys, del partito di centrodestra Fine Gael, che governa dal 2020 in coalizione con il partito centrista Fianna Fáil. Rimasta ferma al 29,4%, ha ammesso la sconfitta già alle quindici, quando i risultati ufficiali erano ancora vaghi. Connolly ha sessantotto anni e non ha mai avuto incarichi governativi. Ad apprezzarla sono soprattutto i più giovani, delusi dai governi centristi, che non sono mai riusciti a risolvere la grave crisi abitativa del Paese, nonostante l’Irlanda si sia arricchita grazie alle tasse delle multinazionali che hanno sede sul territorio per motivi fiscali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Presidenziali Irlanda: stravince l’indipendente di sinistra Catherine Connolly

