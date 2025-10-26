Il 21° Premio Bianca d’Aponte incorona Micaela Tempesta. La cantautrice napoletana trionfa al Teatro Cimarosa di Aversa nelle finali del 24 e 25 ottobre 2025, sotto la direzione artistica di Ferruccio Spinetti, e fa doppietta: oltre al premio assoluto, conquista ex aequo con Nove (Roberta Guerra, da Genova) anche il Premio della Critica “Fausto Mesolella”. Premi e riconoscimenti. Premio Bianca d’Aponte (vincitrice assoluta): Micaela Tempesta Borsa di studio 1.000 €. Ospite alla prossima edizione del Premio. Invito a esibirsi al Music for Change 2026 (Musica contro le Mafie).. Premio della Critica “Fausto Mesolella”: Micaela Tempesta e Nove Borsa di studio complessiva 800 € (da dividere). 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Premio Bianca d'Aponte 2025: vince Micaela Tempesta (anche Premio della Critica ex aequo con Nove). Ad Aversa due serate con Levante, Carlo Marrale, Valentina Lupi e molti altri