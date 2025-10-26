Premio Bianca d’Aponte 2025 | dal trionfo di Micaela Tempesta all’amarezza di papà Gaetano

Tempo di lettura: 3 minuti Tre premi per Micaela Tempesta alla 21esima edizione del Premio Bianca d’Aponte. Alla musicista è stata assegnata la borsa di studio di 1.000 euro, l’invito come ospite alla prossima edizione del Premio e la possibilità di partecipare all’edizione 2026 di Music for Change, progetto di Musica contro le Mafie. Vincitrice e riconoscimenti principali. A Tempesta è andato anche il Premio della Critica “Fausto Mesolella”, ex aequo con Nove (Roberta Guerra) di Genova; le due artiste si sono spartite una borsa di studio complessiva di 800 euro e otterranno l’invito come ospiti al Premio Nilla Pizzi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Premio Bianca d’Aponte 2025: dal trionfo di Micaela Tempesta all’amarezza di papà Gaetano

