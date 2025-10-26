Premiati in Rsa i dipendenti con 25 anni di impegno e fedeltà

Festa del ringraziamento oggi alla Rsa Airoldi e Muzzi di Lecco, con la celebrazione della santa messa da parte di don Giuliano Mauri e la premiazione dei dipendenti con 25 anni di fedeltà. Angeli del quotidiano, impegnati in un'importante opera di cura e assistenza ai più fragili.“Quella di oggi. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Altre letture consigliate

Reggio Emilia: volontari e dipendenti premiati nel cuore della città storica - facebook.com Vai su Facebook

Premiati i lavoratori-modello, 6 sono pesaresi. Il 1° maggio la consegna della Stella al Merito per i 25 anni di servizio - PESARO Sono 6 i pesaresi premiati con la “Stella al Merito del Lavoro” su 29 in totale nella Regione Marche e di questi ben 5 donne e un solo uomo. Scrive corriereadriatico.it

Cavalieri del lavoro, 25 nomine (tra cui 6 donne): da Claudio Descalzi a Patrizio Bertelli e Marina Nissim, chi sono i premiati - È presidente esecutivo di Bolton Group, azienda fondata dal padre nel 1949 attiva a livello mondiale nella produzione di beni di largo consumo con 60 marchi, tra cui Rio Mare, Simmenthal, Somatoline, ... Come scrive corriere.it