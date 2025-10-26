Preghiera del mattino del 26 Ottobre 2025 | Cambia il mio cuore
La domenica è il giorno della devozione alla Santissima Trinità. Lodiamo e glorifichiamo il Signore con la preghiera del mattino di oggi. L’anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore che procedete dal. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
