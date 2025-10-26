Prefetto Riflesso | Situazione sotto controllo nessun danno Attivati i COC e spazi di accoglienza nei comuni

«Il CCS è attivo già da un giorno, un giorno e mezzo. Ci siamo già riuniti una prima volta e, dopo l’ultima scossa di rilievo, abbiamo deciso di convocare nuovamente una riunione». Così il prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, ha illustrato la gestione delle ultime ore a seguito delle scosse. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it