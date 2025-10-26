Precipita un elicottero di quasi due metri | Carabinieri denunciano 58enne

Tempo di lettura: < 1 minuto Ieri sera a Ischia i carabinieri della stazione di Casamicciola Terme hanno denunciato un 58enne del posto. Poco prima l’uomo aveva pericolosamente innalzato e messo in volo sul centro abitato un elicottero  telecomandato lungo 1 metro e 70 dal peso di 8 chili. L’aeromodello è precipitato a via De Lu c a e fortunatamente non ci sono stati danni. L’elicottero, danneggiato, è stato sequestrato L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

