Precipita dal tetto del capannone Gennaro muore dopo 4 giorni di agonia

E’ morto dopo un’agonia di 4 giorni Gennaro Nuzzo, 61enne di San Felice a Cancello, ricoverato all’ospedale di Caserta da martedì dopo la caduta da un capannone in via Cappuccini ad Arienzo.L’uomo si trovava sul tetto della struttura quando, per cause ancora in corso di accertamento, la copertura. 🔗 Leggi su Casertanews.it

