Prato-Bologna sos dei pendolari | disagi e ritardi infiniti sulla linea la beffa degli autobus ‘fantasma’
Vernio, 26 ottobre 2025 – Ritardi, ansia, disagi. E ancora ritardi: è la giornata tipo di un pendolare che parte dalla Vallata per andare al lavoro a Prato, Firenze o in Emilia Romagna. Sulla linea ferroviaria Prato-Bologna sono in corso i lavori per l’adeguamento della tratta agli standard previsti dalla rete europea e fino al 13 dicembre la circolazione è sospesa fra Vernio e San Benedetto Val di Sambro. A parlare dei problemi che ogni giorno “collezionano” mentre si recano a lavorare sono due fidanzati residenti a Vernio, entrambi pendolari: lei, Silvia Gianotti, è impiegata nella pubblica amministrazione a Bologna; lui, Antonello Aita in un’azienda di informatica a Milano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
