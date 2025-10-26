Prato, 26 ottobre 2025 – Un uomo è stato trovato gravemente ferito in strada nel cuore di Prato, all’altezza dell’incrocio tra via Medaglie d’Oro e via Pagli. L’aggressione, probabilmente una coltellata, si è svolta nelle prime ore del mattino. Si tratta di una persona “verosimilmente di nazionalità nordafricana”e che “al momento non è identificabile perché non ha documenti e il telefono è bloccato e senza sim”, scrive in una nota il procuratore di Prato, Luca Tescaroli. L’uomo ha perso sangue ed è ricoverato in ospedale in pericolo di vita. La Procura di Prato procede per tentato omicidio e ha assunto la direzione delle indagini, proiettata a identificare la vittima, individuare gli autori e scoprire le ragioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato, accoltellato in strada all’alba: uomo in pericolo di vita