Prato | accoltellato all’alba per strada trovato in una pozza di sangue E’ gravissimo

Firenzepost.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aggredito con un coltello per strada a Prato all'alba di oggi, 26 ottobre 2025 ed è stato ritrovato esanime L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

