Prato | accoltellato all’alba per strada trovato in una pozza di sangue E’ gravissimo

Aggredito con un coltello per strada a Prato all'alba di oggi, 26 ottobre 2025 ed è stato ritrovato esanime L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Prato: accoltellato all’alba per strada, trovato in una pozza di sangue. E’ gravissimo

Approfondisci con queste news

#Cinese accoltellato a #Prato: si indaga un possibile collegamento con la “guerra della logistica” - X Vai su X

Accoltellato un giovane di fronte a un locale | Cronaca VIAREGGIO - facebook.com Vai su Facebook

Prato, accoltellato in strada all’alba: uomo in gravi condizioni - Si tratta di una persona al momento non identificabile perché non ha documenti e il telefono è bloccato e senza sim. Scrive msn.com