Pozzuoli Mostra Artistica OLTRE a Palazzo Migliaresi

Africaintesta ETS è lieta di invitarvi alla mostra artistica “OLTRE – Attraverso i confini per conoscersi umani”, con il patrocinio del Comune di Pozzuoli. L’esposizione raccoglie opere e fotografie che raccontano l’Africa da dentro, con la partecipazione di artiste e artisti e con scatti a cura dei volontari Francesca Ciarnelli e Maurizio Magnetta che da tempo . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it