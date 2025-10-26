Povertà assoluta che cosa vuol dire?
Le spiegazioni di Cristiano Gori, professore ordinario al Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di Trento: è l'inventore di Allenza contro la povertà . 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Un italiano su 6 vive in famiglie in condizioni di difficoltà economica se non di povertà assoluta. I dati rilasciati da Istat non lasciano grande spazio alle interpretazioni e restituiscono l’immagine di un Paese che ogni anno che passa vede aumentare la percentu - facebook.com Vai su Facebook
In Italia quasi 6 milioni di persone vivono in una condizione di povertà assoluta. La Croce Rossa Italiana lavora ogni giorno per contrastare la povertà e l’emarginazione sociale delle persone in condizione di fragilità. In particolare la povertà alimentare. La mia - X Vai su X