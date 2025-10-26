Povero De Bruyne l’infortunio è da scapoli e ammogliati Ora il dibattito è | il Napoli è più forte senza di lui?

Cesare – Caro Guido, grande partita e grande vittoria del Napoli, che ritorna primo in classifica. Sembrava che l’Inter dovesse venire a passeggiare a Napoli, visti gli equilibri prima della partita, ma invece – diciamoci la verità – il Napoli, incerottato e ferito, ci ha sorpreso vincendo meritatamente. E l’Inter effettivamente è una grande squadra, tecnicamente, fisicamente e come ampiezza della rosa. E questo dà maggior merito agli azzurri. Il Napoli ha cominciato benino, con il classico 4-1-4-1 asimmetrico, con Neres punta centrale che svariava molto favorendo gli inserimenti dei compagni. Ma si è visto che era un altro Napoli rispetto alle precedenti partite, in termini di grinta e aggressività, e che andava a prendere alto aggredendo le fonti del gioco interista, in particolare Bastoni e Calhanoglu. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Povero De Bruyne, l’infortunio è da scapoli e ammogliati. Ora il dibattito è: il Napoli è più forte senza di lui?

