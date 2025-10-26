Poverina… Ballando con le stelle lite infuocata tra Barbara e Selvaggia | succede di tutto

News tv. “Poverina.”. “Ballando con le stelle”, lite infuocata tra Barbara e Selvaggia: succede di tutto – Da settimane i giurati la provocavano, qualcuno attendeva il momento giusto, e alla fine è arrivato. Barbara d’Urso ha acceso la serata di Ballando con le Stelle regalando uno degli scontri più tesi (e discussi) della stagione. Di fronte a lei, Selvaggia Lucarelli, che non ha risparmiato giudizi pungenti sull’esibizione della conduttrice partenopea con il ballerino Pasquale La Rocca. “Ballando con le stelle”, lite infuocata tra Barbara e Selvaggia: succede di tutto. “Stasera ti converrebbe che parlassi d’altro e non di ballo”, ha detto la giurata con il suo solito sarcasmo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Poverina…”. Ballando con le stelle, lite infuocata tra Barbara e Selvaggia: succede di tutto

Altre letture consigliate

Forte commozione a Ballando - facebook.com Vai su Facebook

Ballando con le Stelle, lite infuocata tra Selvaggia Lucarelli e Nancy Brilli. «Ti darei volentieri un cazzotto». «Comprate un libro di analisi del testo» - Nancy Brilli ha ricondiviso un post della critica di moda, nonché penna de "Il Giornale", Daniela Fedi, che ha attaccato duramente Lucarelli ... Segnala leggo.it

Ballando con le Stelle, lite infuocata tra Selvaggia Lucarelli e Nancy Brilli. «Ti darei volentieri un cazzotto». «Comprate un libro di analisi del testo» - Durante la serata del 4 ottobre, lo scontro tra Nancy Brilli e Selvaggia Lucarelli ha infiammato lo studio di Ballando con le stelle e — subito ... leggo.it scrive

Lite fra Selvaggia Lucarelli e Nancy Brilli a Ballando con le stelle: "Ti darei un cazzotto" - Una puntata a dir poco movimentata quella di Ballando con le stelle, che nella serata del 4 ottobre è stata teatro di un'accesa lite fra Selvaggia Lucarelli e Nancy Brilli, rispettivamente giudice e ... Segnala ilgiornale.it