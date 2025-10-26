Posto specifico | cosa significa ai fini del concorso scuola PNRR3 Pillole di Question Time
Nel question time del 15 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Attilio Varengo, rappresentante sindacale della Cisl Scuola, è stato chiarito il significato del termine “specifico posto” nell’ambito dei requisiti richiesti per l’accesso al concorso. L’attenzione si è concentrata sulla definizione tecnica di “posto specifico” in relazione al servizio svolto dal candidato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ci sono passaggi necessari che approdano alla sosta che è riservata a noi. Il posto in cui sostare, per Giuseppe Aletti, è un posto immateriale ma più concreto di tanti: la scrittura. E, nello specifico, la poesia. La Poesia è casa, è patria. - facebook.com Vai su Facebook