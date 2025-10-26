Poste Italiane assume in Trentino Alto Adige | il ruolo cercato e come candidarsi

Trentotoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poste Italiane assume: più precisamente in provincia di Bolzano dove è partita la ricerca di operatori di sportello. Ecco le principali cose da sapere.Il tipo di lavoroL’operatore di sportello interagisce quotidianamente con i clienti rispondendo alle loro diverse esigenze. Questo ruolo richiede. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

poste italiane assume trentinoPoste Italiane assume in Trentino Alto Adige: il ruolo cercato e come candidarsi - Poste Italiane assume: più precisamente in provincia di Bolzano dove è partita la ricerca di operatori di sportello. Segnala trentotoday.it

poste italiane assume trentinoAssunzioni per Addetti smistamento in Poste Italiane: non serve esperienza e non ci sono vincoli di età - Poste Italiane seleziona addetti allo smistamento, non è richiesta esperienza e non ci sono vincoli di età. Da ticonsiglio.com

poste italiane assume trentinoPoste Italiane assume: le posizioni aperte e come candidarsi - Per candidarsi c’è ancora tempo fino a domani, mercoledì 22 ottobre: sarà sufficiente inserire il proprio curriculum vitae all’interno della sezione dedicata “posizioni aperte” sul sito internet di Po ... Secondo monzatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Poste Italiane Assume Trentino