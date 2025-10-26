Porta il cellulare in assistenza e si trova il conto ' alleggerito' di 87mila euro | tre a processo
Tre persone sono state rinviate a giudizio per frode informatica e ricettazione ai danni di una donna straniera residente a Caserta. Lo ha deciso il gip Capasso del tribunale di Napoli che ha disposto il processo a carico degli indagati per il prossimo 23 gennaio dinanzi alla terza sezione. 🔗 Leggi su Casertanews.it
