Porsche Carrera Cup Italia 2025 | De Amicis suona la quinta

Un week end da incorniciare, quello appena disputatosi a Monza per Alberto De Amicis ed Ebimotors. Il laziale, (Centro Porsche Varese – Ebimotors, numero 52) si aggiudica per la quinta volta in carriera il titolo di campione della Michelin Cup della Porsche Carrera Italia. Inoltre Alberto conquista l’alloro per il terzo anno consecutivo con una doppia vittoria sul velocissimo anello brianzolo. Alberto è un esempio di atleta, pilota che svolge il proprio dovere al meglio. Le due gare di Monza sono state una prova di maturità, dove De Amicis ha saputo trionfare rimanendo distante dagli innumerevoli contatti ed incidenti che hanno portato in pista per svariate volte la safety car. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

