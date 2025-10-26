Pordenone Fc c' è aria di crisi | poco gioco e poca grinta

Pordenonetoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Pordenone FC è malato. Nelle ultime partite si era già visto che qualcosa nella squadra non funzionava, la batosta contro il Lavarian Mortean ha reso tutto evidente. Zero gioco, poche idee e confuse, una difesa “burrosa”. Che ci sia aria di crisi lo dimostra l'uscita dal campo di Fabio. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

