Pordenone Fc c' è aria di crisi | poco gioco e poca grinta

Il Pordenone FC è malato. Nelle ultime partite si era già visto che qualcosa nella squadra non funzionava, la batosta contro il Lavarian Mortean ha reso tutto evidente. Zero gioco, poche idee e confuse, una difesa “burrosa”. Che ci sia aria di crisi lo dimostra l'uscita dal campo di Fabio. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it