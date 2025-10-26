Popolo della Famiglia critica il documento CEI | così si apre ai Pride

Il Popolo della Famiglia, attraverso il segretario nazionale Nicola Di Matteo, contesta l’approvazione del Documento “Lievito di pace e di speranza” da parte dell’Assemblea sinodale della CEI, ritenendo che l’impegno a sostenere “giornate” civili contro omofobia e transfobia finisca per tradursi in un incoraggiamento alla partecipazione a Gay Pride e manifestazioni LGBT. La reazione del . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

