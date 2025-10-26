Ponte sullo Stretto di Messina Matteo Salvini si scaglia contro gli ecologisti | Abbiamo degli ambientalisti da ricovero

Notizie.com | 26 ott 2025

La Corte dei Conti ha deferito il progetto per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. L’appuntamento per un ulteriore approfondimento è il 29 ottobre. “Siamo alla follia che i più contrari al Ponte, che riduce i tempi di percorrenza in auto, in camion, in treno, in moto, in camper, da ore di attesa, in estate, a pochi minuti, sono gli pseduo-ambientalisti”. (ANSA FOTO) – Notizie.com Poche ore prima della decisione della Corte dei Conti di passare il dossier sul Ponte sullo Stretto di Messina alla Stazione centrale di controllo legittimità, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini si era scagliato nuovamente contro gli ambientalisti che da sempre sono contrari alla realizzazione dell’opera. 🔗 Leggi su Notizie.com

ponte sullo stretto di messina matteo salvini si scaglia contro gli ecologisti abbiamo degli ambientalisti da ricovero

© Notizie.com - Ponte sullo Stretto di Messina, Matteo Salvini si scaglia contro gli ecologisti: “Abbiamo degli ambientalisti da ricovero”

