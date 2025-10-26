Ponte Milvio scontrini riciclati e alcol a minorenni | sigilli a un minimarket
Di giorno vendeva generi alimentari, mentre la sera distribuiva alcolici a minorenni. Un minimarket di via degli Orti della Farnesina, nel quartiere Ponte Milvio, resterà chiuso per i prossimi dieci giorni su ordine del questore di Roma.Il provvedimento è stato adottato al termine di un’attività. 🔗 Leggi su Romatoday.it
