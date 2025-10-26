ponte del giordanello lavori al via

Il nastro di partenza è stato tagliato: il ponte del Giordanello entra in una nuova fase della sua storia. La struttura che unisce la frazione di Pallerone alla collina di Carafà è al momento chiusa al traffico veicolare e pedonale, questo per consentire gli interventi di manutenzione straordinaria che ne cambieranno il volto. Non si tratta di un semplice rattoppo: l’allargamento della sede stradale rappresenta infatti una risposta concreta alle attese da parte dei residenti. Quello del Giordanello, è un ponte che infatti è da sempre uno dei nodi critici della viabilità locale. Stretto, difficile da percorrere quando si incrociano due veicoli, problematico soprattutto per quanto riguarda il transito dei mezzi di soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

