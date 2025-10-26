Ponte Chiasso protesta contro la chiusura della scuola | Così si desertifica un quartiere

26 ott 2025

A Ponte Chiasso cresce la mobilitazione contro la chiusura della scuola di via Brogeda, prevista dal piano comunale di riorganizzazione scolastica. La manifestazione promossa dall’associazione Nova Como ha riunito cittadini, insegnanti, genitori e rappresentanti politici di diversi orientamenti. 🔗 Leggi su Quicomo.it

