Pompei Stefano Bandecchi con Maria Rosaria Boccia e Vincenzo Guida aprono la campagna elettorale della lista Dimensione Bandecchi
Stefano Bandecchi con Maria Rosaria Boccia e Vincenzo Guida aprono la campagna elettorale della lista Dimensione Bandecchi a Pompei. Un pubblico attento e numeroso ha fatto da cornice all'evento di presentazione delle candidature di Maria Rosaria Boccia e Vincenzo Guida tenuto a Pompei nei saloni dell'Hotel Habita '79. Dopo un saluto veloce di Vincenzo Giuda, imprenditore nel mondo della ristorazione, per la prima volta in campo nel mondo della Politica è la volta di Maria Rosaria Boccia. Mi hanno cercato tutti tranne Fratelli d'Italia per offrirmi una candidatura “sicura” - spiega Maria Rosaria Boccia ai presenti - ma io ho scelto di candidarmi con la lista Dimensione Bandecchi, perché credo nel progetto politico di Stefano Bandecchi, che per me rappresenta il nuovo in mondo politico chiuso e che non guarda al futuro della nostra comunità. 🔗 Leggi su Iltempo.it
